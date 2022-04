Janssen leidt Kampong in regioderby langs SCHC

In de 27e minuut vond SCHC opnieuw de aansluitingstreffer. Ditmaal was het Laurens van Leur die scoorde namens de Bilthovenaren. Opnieuw was het Janssen die in dienst van de Utrechters de voorsprong weer groter maakte: 2-4. Daarmee was het nog niet gedaan voor Kampong én Janssen. Hij bepaalde de eindstand met zijn derde treffer op 2-5.