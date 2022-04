Hercules zet opmars voort, Hoogland verder in problemen

In Utrecht nam Hercules al in de 3e minuut de leiding. Steff van Rooijen werkte de 1-0 binnen. Daarna was het lang wachten op de verlossing. Die kwam in de 74e minuut toen Tim Pieters 2-0 maakte. Twee minuten voor tijd maakte Tyrone Fonville vanaf de penaltystip 3-0, zijn zeventiende doelpunt van het seizoen.