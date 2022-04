Derde divisie: Kopzorgen voor Sportlust, ook DOVO in zwaar weer

Sportlust-trainer Patrick Loenen komt bedden te kort in de ziekenboeg. Nick Verhagen, Floris Mulder, Thomas Heideman, Mitchell van der Veer, Marley Berkvens, Abdel Metalsi en Aron Sieders ontbreken al weken op het appèl. "Dus ik heb heel veel spelers al acht weken twee tot drie keer in de week moeten laten spelen", verwijst trainer Patrick Loenen naar het drukke wedstrijdprogramma. "Daarnaast moeten we iedere keer winnen om bij te blijven, dit is niet meer te doen op deze manier."