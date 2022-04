Jong FC Utrecht wint na knappe comeback van MVV: 'Zege afgedwongen'

"Dat was een droom die uitkwam. Sinds mijn twaalfde zit ik in de opleiding en dan is je debuut in de Galgenwaard heel bijzonder, helemaal tegen PSV... En ik mag veel spelen in Jong", aldus Rijks, die nu te maken heeft met Rick Kruys bij het eerste. "Ik heb Rick al gehad als trainer in de Onder 14. We kennen elkaar en ik kan goed met hem overweg. Ik moet er nog achter komen welke stappen ik nog moet maken, maar dat zijn vooral details. Ik heb er wel vertrouwen in."