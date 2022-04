Quick-coach Marlon Vrolijk: '23 punten tegen in één inning gaat mij niet gebeuren'

Ook de pitching zit dit jaar beter in elkaar. "Maverich Lourens maakte een goede indruk op me. Wally Vrolijk is er vanaf mei bij en Johnaikel Acosta deed het donderdag verrassend goed, ondanks dat hij deze koude temperaturen niet gewend is." Vrolijk denkt ook dat hij over een goede groep relievers beschikt die het later in de wedstrijd over kunnen nemen.