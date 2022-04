Slecht Spakenburg thuis onderuit tegen Jong Sparta: 'Laten elkaar vallen'

In de laatste drie wedstrijden kreeg Spakenburg negen tegentreffers. "Het is duidelijk waar we weer de focus op moeten leggen. Maar aan de bal lijden we zoveel balverlies dat we uit counters zoveel weggeven", zegt De Graaf. "Verliezen kan gebeuren maar je mag elkaar niet laten vallen. Een aantal spelers die gewoon niet omschakelden. Dat kan niet."