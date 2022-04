LIVEBLOG: FC Utrecht verzuimt voorlopig voorsprong te vergroten

- Fortuna ontving FC Utrecht 21 keer eerder in de eredivisie. De thuisploeg won veertien keer, Fortuna pakte drie keer de drie punten.

- Eerder dit seizoen eindigde het duel in Limburg in 2-2.

- Op dit moment is FC Utrecht de nummer zeven van de eredivisie. Fortuna Sittard staat zeventiende.

- Utrechter Sjors Ultee is hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. Hij werkte in het verleden als trainer voor FC Utrecht, net als zijn assistent Rob Alflen.

- FC Utrecht verloor de laatste vier uitduels.

- Topscorer bij FC Utrecht is Bart Ramselaar met acht treffers. Ook de topscorer van Fortuna staat op acht. Dat is Mats Seuntjens.