IJsselmeervogels wint vermakelijk duel bij TEC: 'Lag veel ruimte voor ons'

De spanning was daardoor groot in Tiel, maar in de slotfase counterde IJssemeervogels alsnog naar de overwinning. Eerst was het Rydell Poepon, die de rust bewaarde in de zestien en geplaatst de 2-3 scoorde, en vlak voor tijd gooide Steven Sánchez Angulo de wedstrijd in het slot: 2-4.