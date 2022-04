Hoogland wint knap dankzij late goal bij debuut Hoogendorp: 'Ouderwets gestreden'

Martijn Koelewijn, speler Hoogland, gaf aan dat het een lastige week was in aanloop naar de ontmoeting met Groene Ster. Trainer Roy Versluis vertrok. Koelewijn: "Het was niet leuk voor het team en de technische staf. Donderdag stonden we zelfs zonder trainer op het veld om als een soort van heren 10 een balletje te trappen."