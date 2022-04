Kampong verliest van Amsterdam en zakt op ranglijst: 'Maar we speelden geweldig'

Het was een teleurstellende middag voor Kampong. "Ik vind dat we een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. Qua veldspel was het heel erg goed", blikte coach Roelant Oltmans terug op het duel. "Op de een of andere manier hebben we ons niet beloond met goals. Dat is het grote probleem. Zij krijgen één veldkans en die gaat erin."