Schaerweijde houdt koers op directe promotie, zege Voordaan

ZEIST - De hockeyers van Schaerweijde houden koers op directe promotie naar de hoofdklasse. In de promotieklasse wonnen de Zeistenaren in eigen huis met 2-1 van nummer voorlaatst Qui Vive. Voordaan deed ook goede zaken in de titelstrijd door in Groenekan met 4-0 te winnen van nummer zeven Almere.