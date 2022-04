Utrechtse topscorerslijst: Fonville neemt koppositie over

Fonville scoorde woensdag tegen JOS Watergraafsmeer en zondag tegen EVV. Hierdoor heeft hij zijn doelpuntentotaal opgekrikt naar achttien. De laatste keer dat Fonville alleen aan de leiding ging in de Utrechtse topscorerslijst is alweer even geleden. Dat was op 14 november 2021 met elf treffers.