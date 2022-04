Door de Lens van Ankie: de blauwe schoenenzakjes liggen al klaar...

Van de bleue fotograaf op de heenreis, is helemaal niets meer over. Het sportvirus heeft me te pakken. Ik voel me ‘one of the guys’. Girls. Vijf jaar geleden is het alweer. Wat zou het bijzonder zijn als we dit verhaal

binnenkort weer opnieuw beleven. Niets is onmogelijk. Mannen én vrouwen UZSC naar halve finale beker lees ik zojuist. Naast mijn nieuwe objectief liggen ook de blauwe plastic schoenenzakjes al klaar. Ik weet wat me te wachten staat.