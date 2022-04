Fraser verkiest FC Utrecht boven WK met Oranje: 'Droom die in vervulling gaat'

Fraser, die eerder als speler uitkwam voor FC Utrecht, is erg blij met zijn terugkeer naar De Galgenwaard. “Hoofdtrainer zijn van FC Utrecht is voor mij een unieke kans, waar ik vol voor wil gaan”, laat hij weten. "In mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden aan de club. Eén van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap."