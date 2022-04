De moeilijke keuze van Henk Fraser: 'Wie wil er nou niet naar het WK?'

Of Fraser direct bij Oranje vertrekt of dat hij er in juni tijdens de komende interlandperiode nog wel bij is, is nu nog niet duidelijk. "Dat is aan de bondscoach", zei Fraser. "Ik zou m'n vakantie laten gaan als ik daar bij kan en mag zijn. Ik kan me ook voorstellen dat Van Gaal zegt dat hij de groep wil laten wennen aan een nieuwe assistent. Wat dat betreft kan het alle kanten op. Als Van Gaal mij nodig heeft, ben ik er zeker bij. Als hij een andere keuze maakt, is het ook goed."