Wielrenster Van Dijk gaat met vertrouwen voor werelduurrecord: 'Volgens data ligt het binnen mijn bereik'

Als wielrenster reed Van Dijk ook op de baan, waarop ze in 2008 voor het eerst wereldkampioene werd. Vijf jaar later volgde haar eerste wereldtitel op de weg, in het tijdrijden. In 2014 won ze de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd de renster van Trek-Segafredo opnieuw s werelds beste in het tijdrijden.