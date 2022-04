Wielrenster Van Dijk gaat voor werelduurrecord: 'Droom die uitkomt'

"Dit is al heel lang een droom van me. Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het op een dag wilde doen", zegt Van Dijk verder. "Ik krijg vlinders in mijn buik als ik eraan denk om het te doen, een mix van opwinding en zenuwen, wat normaal is. Dit is een enorme uitdaging, dus het wordt spannend en beangstigend tegelijk."