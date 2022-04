Poepon van IJsselmeervogels naar Ajax amateurs, DHSC haalt Cifci

Poepon speelde in de jeugd van Ajax en kwam daarna onder meer uit voor Roda JC, NAC, Sparta en De Graafschap. In het buitenland speelde hij in Frankrijk, Azerbeidzjan en Turkije. Sinds afgelopen zomer speelt hij voor IJsselmeervogels. Dit seizoen kwam hij in dertien duels tot twee treffers en twee assists.