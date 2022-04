Ook basiself FC Utrecht wint oefenduel: 'Goeie dingen laten zien'

Waar FC Utrecht tegen RKC en Fortuna kansen liet liggen, was het in het oefenduel tegen Go Ahead wel meer dan één keer raak. "Nu kom je vrij snel met 2-0 voor. Dat had afgelopen weekend ook gekund. Je ziet dat het een positieve flow geeft aan het elftal", zegt Kruys. "We gaan nu rustig met de staf evalueren wat het team en de strijdwijze gaat worden tegen Feyenoord."