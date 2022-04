Tweede divisie: veel wordt duidelijk in Paasdubbel

Spakenburg is na een goede serie in een dipje beland. Op het moment dat de top vijf binnen handbereik lag, kwam er zand in de machine die trainer Chris de Graaf zo netjes had schoongepoetst. De laatste vier duels leverden slechts één punt op. Het gevolg is dat de degradatiezone ineens weer dichtbij komt, de voorsprong op de nummer 16, de plaats waar je promotie/degradatiewedstrijden moet spelen, is nog maar vijf punten.