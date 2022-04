Jan-Willem van Schip weer in actie na lange pauze

Van Schip is een van de grote namen op de startlijst van een internationale baanwedstrijd in het Belgische Gent. Hij rijdt samen met Yoeri Havik de koppelkoers. Dat doet zij in de Europese kampioenstrui, want afgelopen jaar wonnen Van Schip en Havik op het EK baanwielrennen de koppelkoers.