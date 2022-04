Hoogland pakt belangrijke zege in regioderby tegen Hercules: 'Hard voor geknokt'

In de vermakelijke eerste helft kwam Hoogland in de 37e minuut op 0-1 voorsprong via Lex Hienenkamp. Die stand stond slechts vijf minuten op het scorebord want in de 42e minuut wist Bjorn van Gorkom namens Hercules de 1-1 tegen de touwen te schieten. Hij haalde vanaf de rand van de zestien uit.