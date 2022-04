Hoogland doet slechte zaken in degradatiestrijd met nipt verlies: 'Domme penalty'

Hoogland zorgde vervolgens voor meer druk en was twee keer gevaarlijk via Bas Wobbes. Onder meer een omhaal van de aanvaller verdween net naast het doel. HSC'21 kreeg ook een paar goede kansen. In de blessuretijd leek de gelijkmaker te vallen, maar de rake kopbal van Kiyjano Hugo werd afgekeurd vanwege buitenspel. Uiteindelijk was de eerste nederlaag in drie duels onder Hoogendorp een feit.