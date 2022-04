DOVO verliest kraker en zakt naar laatste plaats: 'Mokerslag'

De 1-2 van VVOG voelde als een mokerslag zegt DOVO-speler Nick de Bondt. "Die goal deed mentaal wat met hen, terwijl ze fysiek aan hun einde waren. Dan moet je doordrukken. Bij de 1-2 moest de bal weg gewerkt worden, maar dat doen we niet. Via de paal gaat die er knullig in. Dat is tekenend voor dit seizoen waarin het net niet is."