VV Utrecht stunt niet in bekerfinale tegen Sliedrecht Sport: 'Trots'

Ana Rekar, die het in de bekerfinale opnam tegen haar zus Emma, geeft aan dat ze trots is, ondanks het verlies. "Ik ben op deze net zo trots als al m'n andere medailles. Dat we hier mochten staan hebben we aan onszelf te danken. In alle duels hiernaartoe hebben we echt moeten strijden om te winnen. Sliedrecht Sport was vandaag beter en dat maakt het oke."