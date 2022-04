Eemdijk en DHSC onderuit in hoofdklasse

Eemdijk had kansen genoeg tegen ONS Sneek maar tot scoren kwam de thuisploeg niet. Gabriel Fernando maakte in de 19e minuut de 0-1 namens Sneek. In de allerlaatste minuut was het Han van Dijk die profiteerde van een blunder van Eemdijk-doelman Jeroen de Harder. Van Dijk schoot de 0-2 in een leeg doel binnen.