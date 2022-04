April absurd druk voor topamateurs: 'Dat heeft zijn fysieke weerslag'

Als april voorbij is hebben tweede divisionisten GVVV en Spakenburg er in die maand acht duels opzitten. IJsselmeervogels, dat een afgelaste wedstrijd minder had in maart, komt zeven keer in actie. Door dat drukke programma kon Spakenburg-trainer Chris de Graaf zaterdag tegen Quick Boys vijf basisspelers niet opstellen. "Dat heeft alles te maken met de belastbaarheid", zei hij in Namen & Rugnummers, het live sportprogramma op Radio M Utrecht.