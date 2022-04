Voormalig FC Utrecht-trainer Ten Hag naar Manchester United

Ten Hag ondertekent bij de Engelse ploeg een contract voor drie jaar, met een optie op nog een seizoen. "Ik ben blij dat het rond is en officieel bekend is gemaakt", zegt Ten Hag. "Die duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb maar één belang nu en dat zijn die laatste vijf wedstrijden. Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de Champions League. Daar hoort Ajax thuis."