Tweede divisie: Rood en Blauw kunnen gat slaan, GVVV hoopt op play-offs

IJsselmeervogels - Kozakken Boys is een klassieker in heht zaterdagvoetbal. Sinds 1970 speelden beide clubs 44 keer tegen elkaar in competitieverband. IJsselmeervogels won 19 keer, Kozakken Boys 12 keer, waaronder de ontmoeting eerder dit seizoen in Werkendam. Toen werd het 2-1.