Winnend Eemdijk blijft in spoor koplopers, thuisnederlaag DHSC

Het slotoffensief van DHSC leidde nog tot de 1-2 van Mounir El Hamdaoui, maar verder kwam de ploeg uit Ondiep niet. "Hier zijn we ziek van, want een gelijkspel was verdiend volgens de verhoudingen", reageert Testa la Muta bij RTV Utrecht. "Na rust waren we beter en hebben we geknokt."