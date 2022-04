IJsselmeervogels uit de zorgen na grootste seizoenszege: 'Prachtige zaken gedaan'

Toch hinkt de coach van de Rooien op twee gedachten. "Het stond 3-0 bij rust, maar ik was niet tevreden. Want het was zó slordig. Het ging vandaag om de winst, maar ik wil dat ook gepaard zien gaan met goed voetbal en logische dingen. Dat irriteert misschien, maar dat mag niet de overhand hebben. Het is een lastig seizoen en we kruipen in rap tempo uit de situatie waar we in zaten. Ik ben hier hartstikke blij mee", zegt hij.