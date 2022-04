Liveblog: Feyenoord en FC Utrecht zonder doelpunten de rust in

- In de eredivisie namen FC Utrecht en Feyenoord het in De Kuip 51 keer eerder tegen elkaar op. FC Utrecht won vier keer, Feyenoord pakte 33 maal de drie punten.

- FC Utrecht staat in de eredivisie op de zevende plek, Feyenoord is de nummer drie.

- Bij FC Utrecht staat voormalig Feyenoorder Simon Gustafson onder contract, bij Feyenoord speelt Jens Toornstra, oud-speler van FC Utrecht. Hij is er vandaag vanwege een blessure niet bij.

- Eerder dit seizoen won FC Utrecht van Feyenoord. De Utrechters waren in Stadion Galgenwaard met 3-1 de baas.