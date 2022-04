Hercules verliest van DEM op feestdag 140-jarig bestaan

Na de goal liep het niet meer bij Hercules in tegenstelling tot DEM. De Utrechters ontsnapten enkele keren aan de 0-2. Toch was Hercules via Tyrone Fonville in de zeventigste minuut dichtbij de gelijkmaker. De clubtopscorer raakte de paal. De Utrechtse derde divisionist kreeg in het laatste deel meer kansen op de 1-1, maar het was niet scherp in de afronding tegen de ploeg die de laatste weken in vorm is.