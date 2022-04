FC Utrecht heeft weer huiswerk na nederlaag: 'Van verliezen leer je eigenlijk het meest'

Doelpuntenmaker Sander van de Streek was helemaal op na het duel. "We hebben er heel veel energie in gestopt. Als je dan door een blessure met tien man komt te staan dan is het heel zwaar. We proberen te overleven en geven het dan toch weg. We knokten zo voor elkaar en we waren zo dichtbij. Het is gewoon klote", aldus Van de Streek.