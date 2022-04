FC Utrecht worstelend richting de play-offs: 'We voetballen niet slecht, de resultaten die vallen tegen'

De vraag is ook of FC Utrecht wel wat in de play-offs heeft te zoeken. "Niet aan de hand van het resultaat. Maar je kan wel hoop putten uit fases van ons spel. Je ziet dat het erin zit", zegt de aanvoerder. "Ook onder René (Hake, red) hadden we dezelfde problemen. We zijn wel veranderd van structuur. Daar voelen we ons goed bij. Zodra er iets tegen zit hebben we het lastig, dat was onder René ook al zo."