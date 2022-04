Tweede divisie: voor GVVV telt alleen nog plek 17, Bunschotense clubs uit de zorgen

Rijnsburgse Boys, de tegenstander van zaterdag, staat vijfde en won zeven van de laatste negen duels. Eerder dit seizoen wonnen de 'Uien' op Panhuis met 3-0. Dat was in de geschiedenis een betrekkelijk lage score. Beide clubs speelden 25 keer tegen elkaar. In vijf van die duels vielen acht doelpunten of meer. In Rijnsburg werd het twee keer 6-2 en één keer 7-2. In Veenendaal werd het ooit 6-5 en ook een keer 4-5.