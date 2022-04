Derde divisie: DOVO gelooft weer in lijfsbehoud, titel nog niet weg voor Sportlust

De twee eerder duels die Sportlust tegen VVOG speelde werden beide gewonnen. VVOG slaagde er in die wedstrijden niet één keer in te scoren. De kans dat dat zaterdag wel lukt is best groot, want hoewel de groen-witten elf plaatsen lager staan, hebben ze dit seizoen vaker gescoord dan Sportlust: 50 om 48. Daar staat tegenover dat Sportlust pas 33 tegentreffers kreeg. VVOG is met 64 tegentreffers de meest gepasseerde defensie van de derde divisie.