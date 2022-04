Spakenburg laat Koelewijn niet naar PEC gaan: 'Strijd tegen degradatie gaat voor'

Of dat al snel gaat gebeuren is nog maar de vraag, want trainer Chris de Graaf van Spakenburg is niet van zins zijn speler tijdens het seizoen toestemming te geven om in Zwolle mee te gaan trainen. "Ik gun hem het allerbeste, maar wij zijn nog niet veilig. De strijd tegen degradatie gaat boven een stage bij PEC Zwolle", aldus De Graaf.