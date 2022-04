Eerste zege FC Utrecht onder Rick Kruys een feit: 'Ik denk wel dat mensen me dit gunnen'

FC Utrecht, waar de Est Rocco Robert Shein zijn debuut maakte, was voor rust de betere ploeg en kreeg via Douvikas al in de 2e minuut de eerste kans. De spits kopte naast uit een hoekschop. Even later schoot Douvikas de bal in de handen van NEC-doelman Mattijs Branderhorst. Ook de mee opgekomen vleugelverdediger Djevencio van der Kust noteerde een goede mogelijkheid. Hij trapte de bal na een klein half uur spelen te zacht op doel.