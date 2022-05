Derde divisie: Hercules moet weer gaan scoren, Hoogland wil flow vasthouden

Hercules is één van de drie ploegen in de derde divisie die 50 doelpunten of meer maakte, maar de laatste weken is de productie gestokt. De afgelopen drie duels leverden evenzoveel nederlagen op, waarvan twee met 1-0. Tegenstander Hollandia is voorlaatste en verloor vier van de laatste vijf duels. Die ene zege was wel een wonderbaarlijke 5-3 tegen titelkandidaat OFC.