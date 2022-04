UZSC trekt de Australiër Jordan Kremers-Taylor aan

De 27-jarige Kremers-Taylor kwam in het seizoen 2017-2018 uit voor CN Marseille en keerde daarna terug naar Australië. Sinds dit jaar maakt hij weer deel uit van de Australische selectie, die zich voorbereidt op de Olympische Spelen in Parijs. In aanloop daarnaartoe, adviseerde de Australische bondscoach hem weer in Europa te gaan spelen.