Degradatiekandidaat GVVV boekt belangrijke zege bij Rijnsburgse Boys: 'Zeer verdiend'

GVVV creëerde een hoop kansen waardoor verslaggever Arnold Schenk zei dat het niet raar was geweest als de Veenendalers er acht hadden gemaakt. "Vandaag heb ik een heel goed GVVV gezien", aldus oefenmeester Vink. "Winnen is het beste medicijn om vertrouwen te krijgen. In de tweede helft speelden we ze soms voetbaltechnisch gezien helemaal van de mat."