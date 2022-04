Van der Weijden loodst Sportlust'46 langs VVOG

Sportlust had slechts zes minuten nodig om op voorsprong te komen. Clubtopscorer Mark van der Weijden zorgde voor de 1-0. Nog voor het scorebord de 30e minuut had aangetikt had diezelfde Van der Weijden een hattrick achter zijn naam. In de 20e minuut maakte hij de 2-0 en in de 27e minuut de 3-0.