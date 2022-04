Van de Zandschulp voor het eerst naar finale ATP-toernooi

De 26-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in bijna zes jaar in een finale van een ATP-toernooi. In 2016 verloor Robin Haase in Gstaad in de eindstrijd van Feliciano López uit Spanje. In oktober van vorig jaar kwam Van de Zandschulp bij een ATP-toernooi niet verder dan de halve finale.