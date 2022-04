Floris van der Linden scoort er vier voor Spakenburg: 'Meest verdiende overwinning'

"Overal op het veld moesten we druk krijgen. Ik ben heel blij dat het lukte. We hebben vandaag echt gejaagd", aldus De Graaf. Met nog zes duels te gaan is de voorsprong 12 punten op de nacompetitie-plekken. Is Spakenburg nu veilig? "Daar zou je wel van uitgaan. Dit moeten we voortzetten en dan gaan we punten pakken om het er niet meer over te hebben."