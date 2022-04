Quick Amersfoort lijdt negende nederlaag van het seizoen

Donderdag verloor Quick op eigen veld al met 7-0 van RCH. Zaterdag ging het in de uitwedstrijd beter van start. Na drie innings stond het 2-2. Daarna liep RCH weg door scores in de vijfde, de zevende en de achtste inning. Het punt dat Quick in de negende inning scoorde was niet genoeg. De eindstand was daardoor 6-3.