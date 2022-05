Mannen en vrouwen UZSC op achterstand in halve finale beker

De mannen van UZSC stonden tegen Het Ravijn na het eerste kwart nog op 2-2. In de tweede periode liepen de bezoekers uit naar 3-7. In de derde acht minuten maakte de ploeg uit Nijverdal het verschil nog iets groter: 4-9. In het laatste kwart scoorde UZSC nog vijfmaal, terwijl Het Ravijn er drie maakte waardoor de eindstand 9-12 was.