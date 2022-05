UTRECHT - Jochem Kamphuis is woensdagavond de scheidsrechter bij de laatste thuiswedstrijd van FC Utrecht in deze competitie, tegen AZ. Hij wordt in de Galgenwaard geassisteerd door Rens Bluemink en Dyon Fikkert. Vierde official is Edgar Vos. Serdar Gözübüyük is de VAR.