Martijn Tusveld: 'Voorbereiding op Giro was niet optimaal'

In de Giro van dit jaar maakt Tusveld deel uit van Team DSM. De Fransman Romain Bardet is de kopman. Doel van de ploeg is met hem een goed klassement te rijden. Daarnaast hoopt DSM op etappezeges. "Bardet moet n heht peloton goed worden afgezet voor een belangrijke klim", legt Tusveld zijn rol uit. "En in de tweede en derde week kan ik hem hopelijk bergop ook bijstaan."