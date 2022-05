Tweede divisie: GVVV op weg naar de nooduitgang, Vogels en Spakenburg hebben linkerrijtje in zicht

Radio M-verslaggever Mark Kloostra is zaterdag zo'n beetje de enige toeschouwer bij Jong Volendam - Spakenburg. Bij die wedstrijd is geen publiek welkom, vanwege eerdere problemen met Spakenburg-supporters. Het duel wordt gespeeld op het sportpark van EVC in Edam, omdat het stadion in Volendam in gereedheid wordt gebracht voor de huldiging van de hoofdmacht, die naar de eredivisie is gepromoveerd.